تقرير: عرض قطري يثير غضب الرئيس الفلسطيني أبو مازن

تقرير: "ممثل هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية قدم لأبو مازن عرضا من الدوحة بترأس مبادرة للإشراف للإشراف على إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين - أبو مازن رفض العرض وهدد بإقالة ممثل السلطة بسبب العرض نفسه.

وأفادت صحيفة "رأي اليوم" الليلة الماضية عن مكالمة هاتفية جرت بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن والمسؤول عن ملف الأسرى قدورة فارس. حسبما أفادت مصادر مطلعة للصحيفة، فإن مسؤولين قطريين كبار التقوا قدورة فارس مؤخرا في الدوحة، وطلبوا منه أن ينقل إلى أبو مازن مقترحات لرئاسة مبادرة خاصة تتعلق بإشراف السلطة الفلسطينية المباشر على الجزء المتعلق بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ومن بين الأمور تلقي أبو مازن عرضاً رسمياً للحضور إلى الدوحة ورئاسة اجتماعات تنسيقية تحت عنوان "تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهم بشأن تبادل الأسرى".

وأفادت الصحيفة لاحقا أن أبو مازن رفض العرض وهاجم قدورة فارس عندما اتصل اليه مستعرضا إياها أمامه- وحتى أنه هدد بإقالته من "هيئة شؤون الأسرى".