الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط في سلاح المدرعات خلال معارك في رفح جنوبي غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن"مقتل ضابط في سلاح المدرعات خلال معارك في رفح جنوبي قطاع غزة"

i24NEWS
i24NEWS
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الرقيب إيتاي فوجل
الرقيب إيتاي فوجلIDF Spokesperson

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن"مقتل ضابط في سلاح المدرعات خلال معارك في رفح جنوبي قطاع غزة" ويتعلق الأمر بالرقيب إيتاي فوغل (22 عاما) قائد دبابة في الكتيبة 46 تشكيل الأثر الحديدي (401) ، وسقط ابن عمه قبل بضعة أسابيع.

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