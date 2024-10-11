الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط في سلاح المدرعات خلال معارك في رفح جنوبي غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن"مقتل ضابط في سلاح المدرعات خلال معارك في رفح جنوبي قطاع غزة"
i24NEWS
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن"مقتل ضابط في سلاح المدرعات خلال معارك في رفح جنوبي قطاع غزة" ويتعلق الأمر بالرقيب إيتاي فوغل (22 عاما) قائد دبابة في الكتيبة 46 تشكيل الأثر الحديدي (401) ، وسقط ابن عمه قبل بضعة أسابيع.
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