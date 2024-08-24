من هو أبو عبد الرحمن المكي القيادي البارز في تنظيم "حراس الدين" التي أعلنت سنتكوم عن اغتياله في سوريا؟

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن مقتل زعيم بارز في تنظيم "حراس الدين" في سوريا خلال ضربة جوية شنتها قواتها الجمعة، وأعلنت القيادة عبر منشور في منصة إكس بأن "قوات قتلت زعيما بارزا من حراس الدين، أبو عبد الرحمن المكي، في ضربة حركية في سوريا".

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ووفقا للمعلومات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي فإن "أبو عبد الرحمن المكي كان يتحرك بمفرده على طريق أحسم في جبل الزاوية لحظة استهدافه بمسيرة، ولم يكن هناك ضحايا أو مصابين غيره بالموقع، وتم رصده على الأرض وهو لا يحمل هاتف محمول

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية بإن لقيادة المركزية "تبقى ملتزمة بالهزيمة الدائمة للإرهابيين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الذين يهددون الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها والاستقرار الإقليمي".

وأشارت "سنتكوم" في منشورها بأن "’حراس الدين" هي حركة مرتبطة مع تنظيم القاعدة ومقرها سوريا، وتشارك القاعدة في تطلعاتها العالمية لشن هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية".

القيادي المكي سعودي الأصل من مدينة مكة المكرمة التحق مع الحركات الجهادية في سوريا.ووفقا للبيان فإن :" أبو عبد الرحمن المكي كان عضواً في مجلس شورى حراس الدين وزعيماً بارزاً مسؤولاً عن الإشراف على العمليات المسلحة من سوريا" وذكر البيان أن المكي تنقل بين عدة فصائل وقاد "لواء جند الملاح" في إطار "جبهة النصرة" والتي انشق عنها لاحقا وانضم الى "حراس الدين".وتنقل المكي بين عدة فصائل إرهابية، كما قاد "لواء جند الملاحم" ضمن "جبهة النصرة" التي انشق عنها لاحقاً، والتحق بتنظيم حراس الدين.