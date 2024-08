من هو أبو عبد الرحمن المكي القيادي البارز في تنظيم "حراس الدين" التي أعلنت سنتكوم عن اغتياله في سوريا؟

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن مقتل زعيم بارز في تنظيم "حراس الدين" في سوريا خلال ضربة جوية شنتها قواتها الجمعة، وأعلنت القيادة عبر منشور في منصة إكس بأن "قوات قتلت زعيما بارزا من حراس الدين، أبو عبد الرحمن المكي، في ضربة حركية في سوريا".

