القوات الإنفصالية في جنوب اليمن تطرق باب إسرائيل وسط تراجع الدور السعودي

تشهد جنوب اليمن تحولات لافتة مع توسيع قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعومة من دولة الإمارات، سيطرتها على مناطق واسعة على حساب القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، في تطور يعزز الطروحات الانفصالية في المنطقة.

وذكرت تقرير هيئة البث الرسمية "كان" أن هذه القوات تسعى إلى الحصول على دعم إسرائيلي، معتبرة أن ذلك يخدم مصالح مشتركة تشمل حماية طرق الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب، والتصدي لتهريب السلاح الإيراني إلى جماعة الحوثي، إضافة إلى مواجهة التنظيمات المرتبطة بالإخوان المسلمين.

وقال مصدر دبلوماسي في الإدارة الجنوبية المدعومة إماراتيًا إن دعم إسرائيل لإقامة دولة جنوب اليمن وعاصمتها عدن من شأنه تعزيز القدرات العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان المنشود، مؤكدًا وجود “أعداء مشتركين” للطرفين.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي أجروا اتصالات مع مسؤولين إسرائيليين، في إطار مساعٍ لكسب دعم إقليمي ودولي، بما في ذلك دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع تعهد بالاعتراف بإسرائيل في حال تحقيق الاستقلال.

في المقابل، يراقب الحوثيون، الذين يسيطرون على شمال اليمن والعاصمة صنعاء، هذه التطورات بقلق، خشية أن تؤدي إلى تشديد الضغوط عليهم، ولا سيما عبر إغلاق مسارات تهريب السلاح في جنوب البلاد.