قائد الحرس الثوري الإيراني السابق: "ترامب تحت سيطرة نتنياهو والمحافظين الجدد"

أعلن الرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني على منصة"إكس"، اليوم السبت، أن "السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخضع لسيطرة المحافظين الجدد والزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، وأضاف"فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جديتها واستعدادها للتفاوض والتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، لا يزال ترامب وفريقه، المتأثرين بنتنياهو والمحافظين الجدد، في حالة من الارتباك والاضطراب".

https://x.com/i/web/status/1918601332589514792