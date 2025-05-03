قائد الحرس الثوري الإيراني السابق: "ترامب تحت سيطرة نتنياهو والمحافظين الجدد"

أعلن الرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني على منصة"إكس"، اليوم السبت، أن "السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخضع لسيطرة المحافظين الجدد والزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، وأضاف"فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جديتها واستعدادها للتفاوض والتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، لا يزال ترامب وفريقه، المتأثرين بنتنياهو والمحافظين الجدد، في حالة من الارتباك والاضطراب".

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وكتب محسن رضائي، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، باللغة الفارسية: "قبل توليه منصبه في البيت الأبيض، ادعى ترامب أن لديه خططًا لإنهاء الحروب فورًا؛ لكن الحرب في أوكرانيا مستمرة، ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان مُنتهك، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحتل أجزاءً من سوريا".

وأضاف: "فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جديتها واستعدادها للتفاوض والتوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، لا يزال ترامب وفريقه، المتأثرين بنتنياهو والمحافظين الجدد، في حالة من الارتباك والاضطراب".