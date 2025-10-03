أول مرشح يهودي سوري لانتخابات مجلس الشعب |وهذا برنامجه الانتخابي

أثار إعلان هنري حمرا، نجل الحاخام الأكبر السابق لسوريا يوسف حمرا، عن ترشحه لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان السوري) على مقعد في مدينة دمشق، تفاعلات واسعة في منصات شبكات التواصل الاجتماعي العربية، وحمراء أول مرشح يهودي للانتخابات البرلمانية منذ عام 1967. ومن المقرر إجراء الانتخابات الأحد المقبل (5 تشرين الأول\أكتوبر).

كما نُشر في حساب حملته الانتخابية بيانات تتضمن أبرز بنود برنامجه السياسي، والتي ركزت على تعزيز الهوية الوطنية السورية، وتسريع عملية إعادة إعمار سوريا ونموها الاقتصادي، إضافة إلى إظهار ملامح "سوريا الجديدة" أمام العالم.

كما شمل برنامجه الانتخابية بنود تتعلق: حماية التراث الوطني السوري وهويته الثقافية، مد جسور الحوار مع السوريين المقيمين خارج البلاد، وإرساء نظام دستوري يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية.

ويشار إلى أنه بمناسبة الأعياد اليهودية، أقام حمرا، المقيم حاليًا في دمشق، طقس نفخ في البوق (الشوفار) في أحد كُنس العاصمة السورية. يذكر أن حمرا ووالده، وهما من أبناء الطائفة اليهودية السورية الذين غادروا البلاد إلى الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، عادا في الأشهر الأخيرة أكثر من مرة إلى سوريا بعد صعود السلطة الجديدة، في محاولة منهم لإحياء التراث اليهودي السوري.