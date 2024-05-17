الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب بن أفيشي، 20 عاما، مما يرفع عدد القتلى في غزة إلى 275

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك شمال قطاع غزة اليوم، ويتعلق الأمر بالرقيب بن أفيشاي، 20 عامًا، من نهاريا. وبمقتله يرتفع إلى 275 عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة وأثناء العمليات الحدودية. ولا علاقة لهذه الوفاة بالعملية التي نفذت الليلة الماضية لاستعادة جثث الرهائن الثلاثة"