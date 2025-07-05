مباحثات مصرية أميركية بشأن التحضير لاجتماعات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل

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ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم السبت، أن "بدر عبد العاطي بحث هاتفياً مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تطورات المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة"، وتابع "عبد العاطي وويتكوف تطرقا خلال الاتصال الهاتفي للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، فور التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وأكدت الوزارة أن "عبد العاطي بحث مع نظرائه في إيران، وعمان، وفرنسا، وويتكوف جهود تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

ومن جهتها، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتخذ قراراً، الليلة، بإرسال مفاوضين إلى الدوحة لبحث وقف إطلاق النار في غزة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إنه "من المتوقع أن يقرر نتنياهو إرسال فريق تفاوضي إلى الدوحة، لإجراء محادثات غير مباشرة مع حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وجاء في بيان للوزارة أن "عبد العاطي ناقش مع ويتكوف التحضير لعقد اجتماعات غير مباشرة بين حماس، وإسرائيل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتخذ قراراً هذه الليلة بشأن إرسال مفاوضين إلى الدوحة".