مناشدة والدا الرهينة لابنتهما: "ليري، نحن نقاتل من أجلك، أوضحنا لرئيس الوزراء أن الفريق لن يعود دون اتفاق"

بعد بث شريط فيديو لابنتهما المحتجزة كرهينة لدى حركة حماس، أطلق والدا ليري ألباغ نداء مؤثرا. وقالت والدتها شيرا، وهي منزعجة من الصور التي وصلتنا، اليوم السبت: “لم تعد هذه هي ليري التي نعرفها”. وفي رسالة مؤثرة موجهة مباشرة إلى ابنتهما، أكد الوالدان"ليري، إذا رأيت هذا، فاعلمي أننا نقاتل من أجلك، نحن لا نتخلى عنك وستعودين إلى المنزل على قيد الحياة. نحن نعلم أن الأمر صعب هناك، أنت تعانين، لكنك ستعودين إلى المنزل حية، نعدك، ونحن نفي بوعودنا".

يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد إسرائيل "استئناف المفاوضات في قطر بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة"

وقال عائلات الرهائن إنهم طالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن بألا يعود الفريق المفاوض دون اتفاق. وأضافوا أن "السلطات مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإعادة جميع الرهائن". وتوسلت والدتها قائلة: "واصلي القتال والبقاء على قيد الحياة. أنت قوية وقادرة"، مضيفة أنها لا تستطيع الانتظار حتى تعانقها. وكان لوالده إيلي أيضًا قد وجه رسالة أوسع نطاقًا: "أخبر الجميع أن العائلات تحرك السماء والأرض لإعادة أطفالها إلى الوطن. سنقاتل حتى يعود جميع الرهائن - الأحياء لإعادة التأهيل، والأموات لدفنهم بكرامة".

وكانت حركة حماس، قد نشرت، بعد ظهر اليوم السبت، شريط فيديو جديد يظهر ليري إلباغ، المراقب العسكري التي تم أسره في محطة ناحال عوز. وبحسب ما ورد تم تصوير الفيديو في اليوم الـ 450 للحرب. ليري ألباج هي إحدى الرهائن الذين تم اختطافهم خلال هجوم 7 أكتوبر. ولن يتم الكشف عن المحتوى التفصيلي للفيديو إلا بعد موافقة عائلته.

وطالبت ليري إلباغ الحكومة الإسرائيلية بإيقاف الحرب: " أسألكم يا حكومة إسرائيل، إذا كان أحباؤكم هم الذين في الأسر، هل كانت الحرب ستستمر حتى الآن؟.. هل تريدون قتلنا؟".وأضافت: "حتى العالم بدأ ينسانا.. بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا". وشددت على أنه"لن تستطيعوا إخراجنا أحياء من هنا بالعمليات العسكرية، هذا لن ينجح وأنتم تعرفون ذلك"