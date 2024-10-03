"تفوق سرعته سرعة الصوت": ما هي مواصفات صاروخ "فتاح 1" الذي قالت ايران إنها استخدمها بهجومها ضد إسرائيل؟

استخدمت ايران خلال هجومها الصاروخي تجاه إسرائيل الثلاثاء صاروخ "فتاح 1" الفرط صوتي لأول مرة، في حين نفت مصادر أمنية إسرائيلية استخدام ايران صواريخ فرص صوتية خلال الهجوم الذي أطلقت فيه 180 صاروخا. ويشار الى أنه في نفس اليوم أعلن حزب الله عن استخدام صاروخ "فادي 4" والذي أطلقه تجاه تل أبيب.

ووفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني فإن الصواريخ من طراز "فتاح 1" تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يمكنها التغلب على دروع الدفاع الجوي بفضل سرعتها العالية. ويعتبر صاروخ "فتّاح" أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي، كشف عنه الحرس الثوري في 6 يونيو/حزيران 2023 بحضور الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن الصاروخ فإنه قادر على الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ 15 مرة. ويعتقد بأنه قادر على حمل رؤوس حربية نووية أو كيميائية أو تقليدية، مما يزيد من قدرته التدميرية.

SEPAH NEWS / AFP

ويعتبر صاروخاً موجهاً بدقة على مرحلتين يعمل بالوقود الصلب. ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي. ويبلغ مدى صاروخ فتاح الفرط صوتي 1400 كيلومتر. والرأس الحربي لهذا الصاروخ يحتوي على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب. وفوهة متحركة يمكنها المناورة في جميع الاتجاهات. وهو قادر على أن يتخطى كافة منظومات الدروع الصاروخية، ويستهدف منظومات الدفاع الصاروخي .

هذا وأعلن حزب الله عن إطلاق صاروخ من طراز "فادي 4" الى منطقة تل أبيب. وبدأ حزب الله استخدام صواريخ فادي منذ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي صواريخ أرض ـ أرض مساحية وليست نقطية، أي تصيب مساحات واسعة لا نقاطا محددة.

ويبلغ مدى صاروخ "فادي 1" 80 كيلومترا، و"فادي 2" 105 كيلومترات، فيما لم يتم الكشف عن مدى نسختي 3 و4 ، لكن الترجيحات تشير إلى أنهما أكثر تطورا وأبعد مدى من سابقتيهما.