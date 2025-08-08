صندوق الثروة السيادية النرويجي يستعد لإجراءات بشأن استثماراته في إسرائيل دون انسحاب كامل

قد يعجبك أيضًا -

قال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن "صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار، سيعلن الأسبوع الوشيك تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل"، وأضاف"أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعاً"، إلا أنه استبعد الانسحاب الكامل، قائلاً إن "الانسحاب الكامل سيعني التخلي عن هذه الأصول لمجرد كونها إسرائيلية"

ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يكون هناك سحب شامل للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، مضيفاً: "لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات منها فقط لأنها إسرائيلية".

وقد أطلقت الحكومة مراجعة أخلاقية عاجلة لاستثمارات الصندوق، في سياق الحرب على غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتأتي هذه المراجعة عقب ما كشفته الصحافة المحلية من استحواذ الصندوق على أسهم في شركة "بيت شيمش إنجينز"، وهي شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات، تُعنى بصيانة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، للجيش الإسرائيلي. وقد أثار هذا الاكتشاف جدلاً سياسياً قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 8 سبتمبر/ايلول الوشيك.

ووفقاً لبيانات الصندوق، فقد امتلك حصصاً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024، بقيمة إجمالية تُقارب 1.95 مليار دولار. ويستعين الصندوق بثلاثة مديري صناديق محليين لإدارة جزء من استثماراته في البلاد. خلال العام الماضي، باع الصندوق حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات، وتدرس لجنة الأخلاقيات حاليًا جدوى الانسحاب من خمسة بنوك.

ورغم هذه التصريحات، تعتبر العديد من المنظمات والحركات المؤيدة للفلسطينيين والمعارضة للسياسة الإسرائيلية هذه الإجراءات غير كافية، وتدعو إلى سحب كامل للاستثمارات من جميع الشركات العاملة في الضفة الغربية. في يونيو/حزيران، رفض البرلمان النرويجي مقترحًا بهذا الشأن.

وصرح ينس ستولتنبرغ بأنه التقى مرتين، خلال ثلاثة أيام، بمديري الصندوق لتسريع اتخاذ القرارات بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا. وأصرّ على أن "بعض الإجراءات قد تستغرق وقتًا، لكن ما يمكن معالجته بسرعة يجب معالجته بسرعة"، دون أن يوضح طبيعة الإجراءات القادمة.

ويخضع الصندوق، الذي يمتلك حصصًا في 8700 شركة حول العالم، للتدقيق بانتظام للتأكد من توافق استثماراته مع المبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.

وكانت الحكومة النرويجية أفادت، الثلاثاء المنصرم، بأنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي على خلفية مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب على غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.