بعد محادثة مع إردوغان ترامب يرفع العقوبات عن سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في الرياض أنه سيرفع كافة العقوبات الأمريكية على سوريا، وقال إن قراره جاء بعد محادثة مع اردوغان.

وقال: "هناك حكومة جديدة هناك، ونأمل أن تتمكن من تحقيق الاستقرار في البلاد والحفاظ على السلام. لقد شهدت سوريا ما يكفي من الكوارث والحروب والقتل لسنوات طويلة. ولهذا السبب، اتخذت إدارتي الخطوات الأولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".