اعتقال مواطن أمريكي للاشتباه بالتجسس في إسرائيل

اعتقل محققو الجيش الإسرائيلي، الليلة (الأربعاء)، مواطن أمريكي يبلغ من العمر 28 عاما، وهو صحفي مستقل، للاشتباه في قيامه بالتجسس في إسرائيل وارتكاب جرائم خطيرة بمساعدة العدو أثناء الحرب.

وبحسب الشبهة، فقد التقط صورا لمواقع صواريخ في إسرائيل تم إطلاقها من إيران الأسبوع الماضي، بما في ذلك بالقرب من منشأة أمنية حساسة في وسط البلاد.

وبحسب محاميه، فقد جمع المواد من المنشورات العامة وسعى إلى تقديم وجهة نظر مختلفة في تقرير عن وجهة نظر زملائه. "إنه يشرح في كل مكان كيف وصل إلى هناك. إذا كان من المفترض أن يستفيد أي عدو من ذلك، فيجب اعتقال 15 مراسلا أجنبيا في إسرائيل، بمن فيهم الإسرائيليون".

Wisam Hashlamoun/Flash90

ورفض محاميه بشدة الاتهامات الموجهة إليه وأضاف: "من يريد التجسس لا يقوم بهذا علنا، فالجاسوس الأكثر دهاء لن يرتكب مثل هذه الأخطاء".

وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، اقترح المشتبه به ترحيله إلى إسرائيل وإعادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرض حظر شامل على دخول إسرائيل ومددت محكمة الصلح في القدس اعتقاله لمدة يوم واحد.