تقرير: إدارة بايدن تعمل على تحديد وتحجيم الرد الإسرائيلي على إيران

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الخميس) أن البيت الأبيض يعمل على تحديد حجم الرد الإسرائيلي ضد إيران في أعقاب وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقت هذا الأسبوع. وبحسب التقرير، يخشى عدد من المسؤولين الأميركيين من أن الشرق الأوسط ربما يقترب من حرب شاملة سعى الرئيس جو بايدن إلى منعها منذ عام تقريبا.

وقال العديد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن إن المسؤولين الإسرائيليين أخبروهم أنهم "لا يشعرون بالحاجة إلى ضرب إيران بشكل فوري وعلى نطاق واسع". ومع ذلك، يخشى المسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا من أن تلحق إسرائيل الضرر بأهداف اقتصادية في إيران، مما قد يتسبب في رد فعل خطير.

Wisam Hashlamoun/Flash 90

وزعم المسؤولون الأميركيون في التقرير أنهم يشجعون إسرائيل على الرد "بطريقة مدروسة" ضد إيران، لكن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا ما زالوا يشعرون بالقلق من أن واشنطن لا تمارس ضغوطا كافية على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول أوروبي كبير: "ما نفهمه هو أن الأميركيين لا يعيقونهم".

ويشار الى أن الرئيس الأميركي جو بايدن صرح الليلة إنه لا يؤيد الهجوم الإسرائيلي على المواقع النووية في إيران. وقال مسؤول كبير في الإدارة إن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا مثل هذه الخطوة في المحادثات مع المسؤولين الأميركيين.