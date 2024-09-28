عبد المالك الحوثي: "اغتيال حسن نصر الله لن يذهب سدى”

تعهد زعيم الحوثيين في اليمن بأن "اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لن يذهب هباءً"، وقال عبد الملك الحوثي في ​​خطاب متلفز: "إن هذه التضحيات العظيمة وهذا الظلم الكبير لن يضيع"، مضيفاً أن "الحوثيين يركزون على تحسين الأداء بعد الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار السابقة ضد إسرائيل".

جاءت تصريحات بعد ساعات من إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا أرض-أرض على وسط إسرائيل من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي إن "الدفاعات الجوية أسقطت الصاروخ خارج حدود البلاد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من، اليوم السبت، أن "يوم الحوثيين سيأتي"، في إشارة إلى ما يبدو إلى رد إسرائيلي على الهجمات الحوثية، وتابع أن قواته "على أتم الاستعداد لكل الاحتمالات مع إيران".

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل بعد اعتراض صاروخ أطلق من اليمن". وأوضح في بيان: "قبل قليل، دوت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن" باتجاه إسرائيل.

يذكر أن الحوثيين شنوا منذ نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، نحو 200 هجوم على سفن تجارية في البحر الأحمر، معلنين أنها تحمل مساعدات إلى إسرائيل. كما توعدوا بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة "دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية دامية".