على خطى واشنطن : بريطانيا تزيل هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إزالتها هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وذلك بعد سنوات من إدراجها في القائمة.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن القرار يأتي في إطار "تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة ودعم أولويات المملكة المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية".

وأوضح البيان أن الخطوة تمثل جزءاً من استجابة لندن "للتطورات الجوهرية في سوريا منذ أن أطاحت القوات بقيادة الرئيس أحمد الشرع نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي"، مذكّراً بأن الهيئة كانت مصنّفة سابقاً اسماً مستعاراً لتنظيم القاعدة منذ عام 2017.

وأضاف البيان أن رفع التصنيف سيسهم في "تعزيز التنسيق مع دمشق في محاربة تنظيم داعش وتقليص التهديدات الأمنية التي تواجهها المملكة المتحدة"، مؤكداً أن القرار "تم بعد مشاورات واسعة وتقييم أمني مفصل" مع شركاء دوليين وهيئات تنفيذية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة البريطانية "تحتفظ بحق إعادة النظر في القرار إذا ظهرت تهديدات جديدة"، مؤكدة أن "أمن الشعب البريطاني سيبقى أولوية مطلقة".