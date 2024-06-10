تقرير: "إدارة بايدن تبحث صفقة أحادية مع حماس لتحرير الرهائن الأميركيين عبر الوسطاء القطريين"

ناقش مسؤولو إدارة بايدن إمكانية التفاوض على صفقة أحادية مع حماس لتأمين إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين كرهائن في غزة إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية التي تشمل إسرائيل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبار حاليين واثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين.

والأمريكيون الخمسة الذين يعتقد أنهم محتجزون في غزة هم إيدان ألكسندر، وساغي ديكل-تشن، وهيرش غولدبرغ-بولين، وعمر نيوترا، وكيث سيغل.

وقال المسؤولون، الذين تم إطلاعهم جميعًا على المناقشات، إن "مثل هذه المفاوضات لن تشمل إسرائيل وسيتم إجراؤها من خلال محاورين قطريين، كما جرت العادة في المحادثات الحالية". وقالت إدارة بايدن إنها تعتقد أن "حماس تحتجز خمسة رهائن أمريكيين تم اختطافهم خلال هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل. ويأمل المسؤولون الأمريكيون أيضًا في استعادة رفات ثلاثة مواطنين أمريكيين إضافيين يُعتقد أنهم قُتلوا في ذلك اليوم على يد حماس، والتي نقلت جثثهم بعد ذلك إلى غزة.

ولم يعرف المسؤولون ما قد تقدمه الولايات المتحدة لحماس مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. لكن المسؤولين قالوا إن "حماس قد يكون لديها حافز لعقد صفقة أحادية مع الولايات المتحدة لأن القيام بذلك من المرجح أن يزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ويضع ضغوطًا سياسية داخلية إضافية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقال أحد المسؤولين السابقين إن "المناقشات الداخلية جرت أيضًا في سياق ما إذا كانت إمكانية قيام الولايات المتحدة بإبرام صفقة أحادية مع حماس قد تضغط على نتنياهو للموافقة على نسخة من اقتراح وقف إطلاق النار الحالي".

ويتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة من أفراد عائلات الرهائن للتوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح أحبائهم. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدر مسؤولون إسرائيليون أن "حوالي 120 رهينة ما زالت محتجزة لدى حماس، وأن 43 منهم لقوا حتفهم في الأسر"