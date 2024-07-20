أنقره تنوي إرسال قوة بحرية الى الصومال

تنوي تركيا إرسال قوة عسكرية بحرية الى الصومال، جاء هذا بموجب طلب قدمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الى البرلمان التركي.

وقدم الطلب بعد اتفاق بين حكومتي تركيا والصومال بمجال الهيدروكربونات بأن تجري أنقرة عمليات بحث عن الغاز والنفط مقابل شواطئ الدولة الافريقية، حيث أعلنت في إطارة وزارة الطاقة التركية الجمعة بأن تركيا سترسل سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال بوقت لاحق من هذا العام للتنقيب عن النفط والغاز.

ووفقا لطلب اردوغان من البرلمان، والذي يتوقع أن تتم المصادقة عليه، يطلب الرئيس التركي نشر قوات بحرية للجيش التركي في المياه الإقليمية للصومال. وفي وقت سابق من هذا العام وقع كلا البلدين على اتفاق للتعاون الاقتصادي والعسكري خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي الى تركيا.

وفي عام 2017، افتتحت تركيا قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وتعد هذه أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها.