محادثات لإطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق مقابل عناصر من حزب الله

كما ورد لأول مرة في i24NEWS، أعلنت إحدى وسائل الإعلام العربية، صباح اليوم (الجمعة)، أن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، التي اختطفت في العراق، سيتم إطلاق سراحها قريبا ضمن مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى ومختطفين.

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر عراقية ولبنانية أن إطلاق سراح تسوركوف قد يكون مقابل إطلاق سراح عناصر حزب الله الذين تم اعتقالهم خلال العملية العسكرية واحتجازهم لدى إسرائيل، ومن بينهم عماد أمهز الذي شغل منصب ضابط كبير في لقوة البحرية التابعة للمنظمة واعتقلته وحدة الكوماندوز البحرية "شاييطت 13" في عملية خاصة قبل ثلاثة أشهر.

وبحسب مصدر مقرب من الجماعات الشيعية المسلحة في العراق، أعرب خاطفو تسوركوف عن استعدادهم لمواصلة المفاوضات لكن إسرائيل لم تلتزم بأي شيء.

ويشار الى أنه، قبل حوالي ثلاثة أسابيع نُشر في i24NEWS أن منسق الأسرى والمفقودين غال هيرش ونظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا وألمانيا والنمسا الموجودين في إسرائيل، التقوا بعائلة إليزابيث تسوركوف، الإسرائيلية- الروسية المختطفة في العراق وكان الغرض من الاجتماع هو: دمج نشاط منسقي شؤون الأسرى والمفقودين الأجانب وحكوماتهم، بهدف زيادة الضغط على العراق لتحديد مكان تسوركوف وإطلاق سراحها من الأسر.

وصلت تسوركوف إلى العراق ضمن عملها كباحثة، وتم اختطافها عام 2023 من قبل تنظيم كتائب حزب الله الموالي لايران. ونشير إلى أنه على الرغم من التقارير حول ربط إطلاق سراحها بالحرب في غزة، إلا أن تقدير مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات هو أنه يمكن التوصل إلى تسوية حتى دون إشراك الحرب، وأن التقارير تهدف إلى إرضاء الداعمين للتنظيم.

وبعد سبعة أشهر من اختطافها، أفادت قناة i24NEWS أن خاطفيها نشروا مقطع فيديو تظهر فيه وهي تتحدث باللغة العبرية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر أي توثيق مرئي يتعلق بحالة تسوركوف منذ اختطافها.