الشيباني يزور السعودية في أول زيارة رسمية له كوزير للخارجية السورية

جاء هذا بعد قبوله دعوة رسمية تلقاها من نظيره السعودي فيصل بن فرحان

i24NEWS
i24NEWS
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أسعد حسن الشيباني
أسعد حسن الشيبانيsocial networks

أعلن وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني عبر موقعه في تويتر عن قبوله دعوة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبذلك ستكون أول زيارته الخارجية الى السعودية.

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وقال الشيباني في منشوره إن "تلقى دعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان لزيارة السعودية، ويوضح السوداني إنه قبل الدعوة بترحيب وينوي تمثيل سوريا في أول زيارة رسمية له- نتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع إخوتنا في السعودية في كل المجالات".

وعلى صعيد متصل أفادت مصادر لقناة syriaTV عن تعيين الصحافي محمد الفيصل بمنصب المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في سوريا.

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