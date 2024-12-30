الشيباني يزور السعودية في أول زيارة رسمية له كوزير للخارجية السورية

أعلن وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني عبر موقعه في تويتر عن قبوله دعوة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبذلك ستكون أول زيارته الخارجية الى السعودية.

وقال الشيباني في منشوره إن "تلقى دعوة رسمية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان لزيارة السعودية، ويوضح السوداني إنه قبل الدعوة بترحيب وينوي تمثيل سوريا في أول زيارة رسمية له- نتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية مع إخوتنا في السعودية في كل المجالات".

وعلى صعيد متصل أفادت مصادر لقناة syriaTV عن تعيين الصحافي محمد الفيصل بمنصب المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في سوريا.