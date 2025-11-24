بعد التلميح لحظر الإخوان | منصور عباس يهاجم نتنياهو : "يواصل الإضرار بالديمقراطية"

علق رئيس حزب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، اليوم (الاثنين) على بيان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فيه أن حركة "الإخوان المسلمين" ستُحظر في إسرائيل. في تصريحه، أشار إلى أن هذا يتعارض مع تصريحاته السابقة حول شرعية الحزب، الذي يُعتبر الذراع السياسي للجناح الجنوبي في الحركة الإٌسلامية.

وقال "نتنياهو يواصل الإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية من أجل مصلحته الشخصية"، وأضاف، "هو يعمل على تحويل القائمة العربية الموحدة إلى حزب غير شرعي، ويحاول منعها من الترشح في الانتخابات - فقط ليضمن فوزه ويَحول دون قيام حكومة التغيير".

وأضاف: "إنه نفس نتنياهو الذي سبق وأن فحص ووافق بنفسه على أن القائمة العربية الموحدة هي حزب شرعي ويمكن تشكيل حكومة معها. سنواصل العمل من أجل المجتمع العربي وجميع مواطني الدولة، وسنواصل تعزيز أجندة الشراكة، والتعايش، والتسامح بين الشعبين".

كما هو معلوم، قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إخراج تنظيم "الإخوان المسلمين" عن القانون يأتي بعد أن أدرجه رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، على قائمة التنظيمات الإرهابية في البلاد. وبهذا، أخرج ترامب فعليًا التنظيم عن القانون في الولايات المتحدة.

علق نتنياهو خلال بيانه أمس عن الغارة في الضاحية على "الإخوان المسلمين" إن الحديث يدور عن "منظمة تهدد الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأيضًا خارج الشرق الأوسط". كما هاجم نواب كتلة الجبهة القرار وقالوا إن "تصريحات نتنياهو الخطيرة تظهر أنه لا أحد في مأمن من مخططات رئيس الحكومة وخدامه الجدد في الأجهزة الأمنية".