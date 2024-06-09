تقرير: إدارة بايدن تقترب من إتمام الاتفاق مع السعودية

ذكر تقرير في "وول ستريت جورنال" أن إدارة بايدن قريبة من استكمال اتفاق مع السعودية. الاتفاق يلزم الولايات المتحدة المساعدة بالدفاع عن دول الخليج- ، وذلك كجزء من اتفاق دائم لتشجيع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وإسرائيل، جاء هذا بحسب مصادر سعودية وأميركية.

إن نجاح الجهود الدبلوماسية سوف يعتمد على اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية، وعلى الوقف الفوري للحرب في غزة. والذي يبدو أنه احتمال غير مرجح أن هذا يحدث على خلفية أشهر من محادثات وقف إطلاق النار الشامل وإنقاذ المختطفين الأربعة يوم السبت.

وفي مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا تعرضت لهجوم، فإنها ستمنح واشنطن إمكانية الوصول إلى الأراضي والمجال الجوي السعودي لحماية المصالح الأمريكية.

ومن شأن الاتفاق أن يجعل المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة في معاهدة دفاع رسمية مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق الأوسع، ولكن ليس المعاهدة نفسها، دعم الولايات المتحدة لتطوير برنامج نووي مدني سعودي لتخصيب اليورانيوم، وهو موضوع آخر حساس للغاية ويجب الاتفاق عليها. وقد شارك البنتاغون بشكل أكبر في مفاوضات المعاهدة خلال الأشهر القليلة الماضية، والمحادثات مع الرياض على وشك الانتهاء.

يشار إلى أن المعاهدة تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما يمكن أن يشكل عائقا.