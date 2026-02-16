موعد وصول القوات الإندونيسية إلى غزة 2026: تفاصيل كاملة واستعدادات عاجلة

أعلنت إندونيسيا أمس (الأحد) أن قوة مكونة من آلاف الجنود الذين يتوقع وصولهم إلى غزة ستكون جاهزة للعمل ميدانيًا بشكل جزئي بالفعل خلال شهر أبريل، وستستكمل جاهزيتها بشكل كامل حتى شهر يونيو من هذا العام. نؤكد أن الحديث يدور عن جاهزية للعمل، لكن الوصول النهائي مرهون بموافقات سياسية ودولية.

من المتوقع أن يكون حوالي 8,000 جندي جاهزين للانتشار في قطاع غزة، كجزء من مهمة المساعدة الإنسانية وحفظ السلام. هذا هو أول التزام من نوعه لعنصر مركزي في خطة إعادة الإعمار بعد الحرب التي طرحها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وكما هو معلوم، كانت إندونيسيا الدولة الأولى التي أعلنت بشكل ملموس عن إرسال قوة لهذه المهمة. هذه الخطوة، التي أُبلغ عنها الأسبوع الماضي في شبكة "بلومبرغ"، تعكس استراتيجية الرئيس برابوو سوبيانتو لجعل إندونيسيا، الدولة ذات أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، عاملاً ذا تأثير أكبر وأكثر فاعلية في قضايا الأمن والدبلوماسية العالمية.

الجيش الإندونيسي، المعروف باسم القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، أتم استكمال تشكيل القوة وجدول حركة القوات إلى غزة، رغم أن الحكومة لم تقرر بعد متى سيتم تنفيذ الانتشار فعليًا، حسبما صرح المتحدث باسم الجيش، العميد دوني برامونو.

قال برامونو لوكالة الأنباء AP :"من حيث المبدأ، نحن مستعدون أن نُرسل إلى أي مكان". "قواتنا جاهزة تمامًا ويمكن نشرها في وقت قصير عندما تمنح الحكومة موافقة رسمية."

وفقا لما قاله، أعد الجيش لواءً مشتركاً مؤلفاً من 8,000 جندي، وذلك حسب القرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي عُقد في 12 فبراير بخصوص المهمة.

وفقًا للجدول الزمني، سيخضع الجنود لفحوصات طبية واستكمال المستندات طوال شهر فبراير، وبعد ذلك ستُجرى فحوصات الكفاءة العملياتية في نهاية الشهر. وأضاف برامونو أن نحو ألف جندي من المتوقع أن يكونوا جاهزين للانتشار كقوة طليعية حتى أبريل، وبقية القوة حتى يونيو.

برامونو شدد على أن الجاهزية لا تعني الخروج الفوري إلى الميدان. النشر لا يزال يتطلب قرارًا سياسيًا ويعتمد على آليات دولية.

الاستعدادات العسكرية تأتي على خلفية المناقشات الدولية المطولة حول "اليوم التالي" للحرب في غزة والحاجة إلى قوة متعددة الجنسيات توفر الأمن في المنطقة وتضمن الاستقرار.

الرئيس سوبيانتو، الذي شدد مرارًا على التزامه بالقضية الفلسطينية، يرى في إرسال القوات فرصة لوضع بلاده كوسيط شرعي وكقوة استقرار، مع تعزيز الوزن الدبلوماسي لإندونيسيا أمام الغرب ودول الشرق الأوسط.