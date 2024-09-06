إسرائيل تدرس تولي تسليم وتوزيع المساعدات للسكان في شمال غزة

تدرس إسرائيل تولي تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة "كإجراء عقابي ضد حماس بعد مقتل ستة رهائن، حسبما علمت i24NEWS ، اليوم الجمعة. وكان المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ناقشوا، الأسبوع المنصرم، سلسلة من الأفكار "لمعاقبة حماس على إعدام ستة رهائن إسرائيليين تم العثور على جثثهم داخل نفق".

ترغب إسرائيل في "إلحاق الضرر المالي بحماس من خلال استهداف شريان حياة الحركة التي تستقبل كميات هائلة من المساعدات المتدفقة إلى قطاع غزة.

ومنذ بداية الحرب، تحصلت حماس على "معظم شاحنات المساعدات وبيعت الطعام في الأسواق بأسعار باهظة".

وتهدف إسرائيل إلى معاقبة حماس من خلال السيطرة على توزيع المساعدات ونقلها مباشرة إلى السكان، وتحمل هذه الخطوة عددًا لا بأس به من المخاطر، بما في ذلك الخطر على فرق التوزيع والسكان الذين قد يطاردون البضائع كما حدث في حادثة قافلة المساعدات في مارس/آذار المنصرم.