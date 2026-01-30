عباس عراقجي: "إير ان مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا على قدم المساواة"

شدد عراقجي على أن بلاده مستعدة لمناقشة الملف النووي وملفات أخرى، بشكل عادل. وأضاف أن "أميركا طلبت مرارا وتكرارا إجراء محادثات، لكن يجب أن تكون المفاوضات عادلة ومنصفة"

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتفقد الأوراق أثناء حضوره ندوة في بيروت، لبنان، يوم الجمعة 9 يناير 2026.AP Photo/Hussein Malla

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اسطنبول، اليوم الجمعة، على أن أي حرب على بلاده ستشكل تهديدات لكافة دول المنطقة"هناك من يريد تغيير شكل هذه المنطقة بهجماته"، وجدد استعداد طهران للتفاوض، "بلادنا مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا على قدم المساواة". لكنه دعا الإدارة الأميركية إلى وقف التهديد لاستئناف الحوار.

"الرئيس ترامب أخطأ بتصريحاته حول تدمير المشروع النووي الإيراني"

وشدد عراقجي على أن بلاده مستعدة لمناقشة الملف النووي وملفات أخرى، بشكل عادل. وأضاف أن "أميركا طلبت مرارا وتكرارا إجراء محادثات، لكن يجب أن تكون المفاوضات عادلة ومنصفة". مشيرا إلى أن "الرد الإيراني سيكون قوياً على أي طرف يهاجم البلاد". وجدد التأكيد على أن القدرات الدفاعية لبلاده غير قابلة للتفاوض.

ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في اسطنبول، اليوم الجمعة، إن "تركيا جاهزة لدعم أي تسوية سلمية في إيران"، وتابع"

