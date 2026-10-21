تقرير: ترامب أحبط هجومًا إسرائيليًا على إيران كان مقررًا هذا الشهر

استعدت إسرائيل لشن هجوم على إيران، حملة كانت ستستمر عدة أيام، في نهاية أسبوع العاشر من أكتوبر – لكن تم إحباطها على يد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بسبب انتخابات التجديد النصفي. هكذا أفيد هذا الصباح (الأربعاء) في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

نتنياهو، الذي يدفع لاستئناف الهجمات، أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لهجوم "جديد وكبير". ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل أفادت للصحيفة بأن أهداف الحملة كانت بنى تحتية مدنية مثل محطات توليد كهرباء، منشآت نووية وأهداف تخص نظام آيات الله. ومع ذلك، لم تُنفذ العملية، بحسب المصادر، من بين أسباب أخرى بسبب معارضة الرئيس ترامب استئناف تبادل النيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي مساء أمس إن هناك علامات على أن "الإيرانيين بادروا باتخاذ إجراء للتأثير على الانتخابات". وأضاف نتنياهو متطرقاً إلى تهديد الحرب من جانب إيران: "الطريقة الوحيدة لمنع الجولات هي إسقاط النظام، هذا هو التوجيه الذي أعطيته للموساد والجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن الرئيس ترامب أبدى استعداده للتجنّد من أجل استكمال المهمة التي بدأت بإسقاط النظام وتدمير برنامج النووي في إيران: "قال - أستطيع أن أفعل ذلك فقط معك. ترامب وأنا سنعمل معًا وسننهي قصة إيران".

أفاد مراسلنا السياسي، غاي عزريئيل، أمس في النشرة المركزية أن لقاء نتنياهو-هيغست في إسرائيل تناول قضية إيران. ووفقاً لمصدر مطلع على التفاصيل، تعتقد القيادة السياسية أن التحرك السريع ضد إيران "أمر ضروري". ومع ذلك، يرغب كبار المسؤولين في جهاز الأمن في الانتظار مع تنفيذ مثل هذا التحرك، لكنهم يقولون إنهم بالطبع جاهزون للعمل فور صدور التعليمات. ويضيف مصدر عسكري: "مستعدون لأي تطور".