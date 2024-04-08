قادة مصر والأردن وفرنسا يحذرون بمقال مشترك من "العواقب الخطيرة" لعملية برفح ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار

طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقال مشترك :"وقف الحرب في غزة فورا دون مزيد من التأخير". وقال القادة الثلاثة :" "إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن. إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط".

واعتبر القادة الثلاثة أن "حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام، وندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، والإفراج عن المختطفين بشكل فوري" مؤكدين على الحاجة للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وأكد القادة دعمهم للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمختطفين.

وحذر القادة الثلاثة من العواقب الخطيرة من عملية إسرائيلية محتملة في رفح التي نزح اليها مليون ونصف فلسطييني، معتبرين :إن مثل هذه العملية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي".

وطالب القادة ببذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها، حيث أن هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات. كما طالب بمساعدة المنظمات الإنسانية التي تعمل على تقديم المساعدات في غزة، وأدانوا الهجوم الذي استهدف قافلة المعونة التابعة "للمطبخ المركزي العالمي". وطالبوا إسرائيل بإزالة كافة العوائق أمام المساعدات الإنسانية وأن تقوم بتيسير دخول المساعدات عن طريق كافة نقاط العبور بما يشمل شمال غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن وكذلك عن طريق البحر.

وشدد القادة :"نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين". مؤكدين على الضرورة "الملحة لاستعادة الأمل بتحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، خصوصا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي" مؤكدين نيتهم العمل لتجنب "المزيد من التداعيات الإقليمية ومطالبة كافة الأطراف الفاعلة الى الامتناع عن إجراء تصعيدي".

وطالبوا "بوضع حد للتدابير الأحادية بما يشمل النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين" وشددوا على "ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية".

وفي الختام أكد القادة الثلاثة تصميمهم :"على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال. إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم."