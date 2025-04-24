بعد هجوم أبو مازن، صحافي من غزة "الوضع خطير، الفلسطينيون وصلوا الى حالة غير مسبوقة من الانقسام"

بعد الهجوم الذي شنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء في كلمته الأربعاء ضد حماس ومطالبته لها بنزع السلاح وإعادة المختطفين ، شدد الصحافي ضياء حسن من غزة إن "حالة الانقسام الفلسطيني وصلت الى حالة غير مسبوقة" وطالب الرئيس الفلسطيني بالدعوة الى اجتماع وطني لكافة الفصائل يدعو فيه الى حل حالة الانقسام. لمشاهدة مداخلته كاملة في الفيديو المرفق.

وقال حسن خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي أن " من المعيب من أن يقول رئيس فلسطيني ’ولاد الكلب’ كما قال الرئيس اليوم عن حماس ،بغض النظر عن حماس، أيضا من المعيب أن يخرج باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس ويقوم بتخوين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفلسطينيون وصلوا الى مرحلة خطيرة من الانقسام لا مثيل لها.. وأطالب الرئيس بعقد اجتماع وطني لكافة الفصائل يدعو فيه الى حل حالة الانقسام"

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