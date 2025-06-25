مقتل ثلاثة فلسطينيين بعد مهاجمة مستوطنين قرية كفر مالك قرب رام الله وإحراق مبان وممتلكات

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صرح مسؤول أمني إسرائيلي أن عشرات المستوطنين وصلوا إلى قرية مالك في منطقة رام الله مساء الأحد، وأحرقوا مبانٍ ومركبات، واشتبكوا مع السكان، وخطوا شعارات على الجدران. وأصيب عشرة فلسطينيين جراء رشقهم بالحجارة. وصلت قوات عسكرية إلى مكان الحدث وأطلقت النار لسبب لا يزال قيد التحقيق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين. ولا يزال الحدث مستمرًا، حيث لا تزال المنازل والمركبات تحترق في القرية.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إن "عشرات المدنيين الإسرائيليين أضرموا النار في ممتلكات في قرية كفر مالك بمنطقة رام الله" مضيفًا أن احتكاكًا نشب بين المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين في مكان الحادث، تخللته رشق متبادل بالحجارة. فور تلقي البلاغ، هرعت قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة إلى موقع الحادث وعملت على فض الاحتكاك. ونتيجةً لذلك، أصيب ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة. بعد ذلك، أطلق عدد من المسلحين النار من عمق القرية وألقوا الحجارة على القوات، التي ردت بإطلاق النار على مصدر إطلاق النار وعلى راشقي الحجارة. وتم تحديد هوية الإصابات، وتبين وجود عدد من الجرحى والقتلى. كما تم اعتقال خمسة إسرائيليين مشتبه بهم".

في وقت سابق من هذا المساء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين جراء إطلاق النار في قرية مالك في منطقة رام الله. وبحسب التقارير، أشعل المستوطنون النار في منازل وسيارات في القرية. ولم يذكر بيان السلطة الفلسطينية ما إذا كان الفلسطينيون قد أصيبوا برصاص المهاجمين أم برصاص قوات الجيش الإسرائيلي لتي وصلت إلى مكان الحادث لاحقًا.