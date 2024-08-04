استعدادا لهزة؟ أفادت مصادر، اليوم (الأحد)، لموقع “جنوبية” الإخباري اللبناني، المحسوب على معسكر معارضي حزب الله، أن فؤاد شكر القيادي الكبير في التنظيم الذي اغتيل الأسبوع الماضي في هجوم لسلاح الجو الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، انتقل يوم مقتله من أحد المراكز الدينية في بيروت إلى حارة حريك، حيث يقع مكتبه الذي تعرض للاعتداء.

كما ذكرت المصادر أن أحداً لم يعلم بتحركات شكر، بل عدد قليل جداً من المسؤولين الأمنيين، وبالتالي فإن حزب الله مقتنع بأنه أصبح مخترقا عبر شبكة عملاء إسرائيليين على أعلى مستويات المنظمة، إذ لا يمكن أن يراقب شكر ويتابعه في ذلك المستوى، سوى عن طريق التجسس البشري.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن حزب الله يخشى أن تمتلك إسرائيل كمية كبيرة من المعلومات حول الوحدات التي يتكون منها التنظيم، بما في ذلك الأسماء والصور وأرقام الهواتف والعناوين والمعلومات الصوتية. كما أكدت المصادر أنه بعد عملية الاغتيال، بدأ حزب الله سلسلة اعتقالات واسعة في أوساط التنظيم، وبدأ تحقيقاً شمل مسؤولين أمنيين كباراً كانوا على اتصال معه وعلموا بتحركات شكر.

كما تتمحور الشبهات حول مسؤول أمني كبير في حزب الله كان على علم بمكان شكر وضيفه في المبنى الذي تعرض للهجوم - بينما كانا ينتظران إشارة من ذلك المشتبه به بشأن لقاء كان من المفترض أن يعقداه مع حسن نصر الله. قبل وقت قصير من عملية الاغتيال.