الجيش الإسرائيلي والشاباك يعتقلون 13 فلسطينيا مطلوبا في الضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية في مدينة قلقيلية الواقعة ضمن حدود الضفة الغربية شخصا مطلوبا وصادروا أكثر من 70 ألف شيكل من الأموال المخصصة للعمليات العدائية ومواد لصنع المتفجرات في المنطقة الكثيفة من قطاع اللواء، اعتقل المقاتلون مطلوبين آخرين.

وفي منطقة سنجل (التابعة لمحافظة رام الله والبيرة)، اعتقلت القوات مطلوبين اثنين وعثرت على ستة غزلان تم نقلها لمكان آمن.

IDF Spokesperson

وبحسب بيان الجيش فقد اعتقلت القوات في منطقة رأس العين (قرب نابلس)، مطلوباً يحرض على الإرهاب. وفي مناطق بني نعيم والظاهرية ودورا (الخليل) تم القبض على ثلاثة مطلوبين آخرين. وفي منطقتي بيت أمر وسعير (الخليل) اعتقلت القوات أربعة مطلوبين.

وتم نقل كافة المعتقلين والوسائل القتالية المصادرة إلى القوات الأمنية لمتابعة التحقيق، ولم تقع إصابات.

بموازاة الحرب الدائرة في قطاع غزة، نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات استباقية في الضفة الغربية التي طالما اعتبرت جبهة ساخنة ومصدر انطلاق عمليات هجومية في العمق الإسرائيلي، وأسفرت عن اعتقال حوالي 4150 مطلوبًا منهم حوالي 1750 شخصًا مرتبطون بحركة حماس.