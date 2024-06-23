الجيش الإسرائيلي والشاباك يعتقلون 13 فلسطينيا مطلوبا في الضفة الغربية
بموازاة الحرب في غزة، نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات استباقية في الضفة الغربية التي طالما اعتبرت مصدر انطلاق عمليات هجومية في العمق الإسرائيلي وقامت باعتقال حوالي 4150 مطلوبًا
نفذت القوات الإسرائيلية في مدينة قلقيلية الواقعة ضمن حدود الضفة الغربية شخصا مطلوبا وصادروا أكثر من 70 ألف شيكل من الأموال المخصصة للعمليات العدائية ومواد لصنع المتفجرات في المنطقة الكثيفة من قطاع اللواء، اعتقل المقاتلون مطلوبين آخرين.
وفي منطقة سنجل (التابعة لمحافظة رام الله والبيرة)، اعتقلت القوات مطلوبين اثنين وعثرت على ستة غزلان تم نقلها لمكان آمن.
وبحسب بيان الجيش فقد اعتقلت القوات في منطقة رأس العين (قرب نابلس)، مطلوباً يحرض على الإرهاب. وفي مناطق بني نعيم والظاهرية ودورا (الخليل) تم القبض على ثلاثة مطلوبين آخرين. وفي منطقتي بيت أمر وسعير (الخليل) اعتقلت القوات أربعة مطلوبين.
وتم نقل كافة المعتقلين والوسائل القتالية المصادرة إلى القوات الأمنية لمتابعة التحقيق، ولم تقع إصابات.
بموازاة الحرب الدائرة في قطاع غزة، نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات استباقية في الضفة الغربية التي طالما اعتبرت جبهة ساخنة ومصدر انطلاق عمليات هجومية في العمق الإسرائيلي، وأسفرت عن اعتقال حوالي 4150 مطلوبًا منهم حوالي 1750 شخصًا مرتبطون بحركة حماس.