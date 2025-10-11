إسرائيل تجدد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

جدّدت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، إغلاق مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله لمدة ستين يوماً إضافية،وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية داهمت مقر المكتب فجر اليوم، وعلّقت على بابه قرار الإغلاق الجديد قبل أن تنسحب من المكان.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة متكرّرة من أوامر الإغلاق منذ 22 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، حين أُغلق المكتب للمرة الأولى بقرارٍ عسكري، والذي تخلله مصادرة المعدات. وفي شهر مايو/أيار الماضي، داهمت الشرطة الإسرائيلية غرفاً تستخدمها القناة في أحد فنادق القدس وصادرت معداتها، تنفيذًا لقرارٍ حكومي يقضي بمنع الجزيرة من العمل داخل إسرائيل.

ويأتي القرار الأخير بعد نحو خمسة أشهر من إلغاء السلطة الفلسطينية قرارًا سابقًا كان يمنع الجزيرة من العمل في الضفة الغربية، والذي استمر أربعة أشهر وشمل حجب عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للشبكة، وذلك بموجب بناءً قرار النائب العام أكرم الخطيب، والذي استند إلى المادة (39) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لعام 2018 التي تجيز الحجب بذريعة تهديد الأمن القومي أو النظام العام.