حصري لـ i24NEWS: "وزراء إسرائيليون يناقشون تقدما كبيرا في المحادثات مع سوريا بشأن الاتفاق الأمني"

علمت i24NEWS من مصادر مطلعة أن "المجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيجتمع مساء غد الأحد لمناقشة المحادثات المتعلقة باتفاقية أمنية محتملة بين إسرائيل وسوريا".

فيما أفاد مصدر إسرائيلي بإحراز تقدم ملحوظ في المحادثات، أبدى مصدر آخر حذرًا، قائلاً إنه من غير المؤكد أن هذا التطور سيسمح بتوقيع الاتفاقية الأمنية في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

ومن جهتها أودت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن " هناك تقدم في الاتفاق مع سوريا لكنه لم ينجز حتى الآن"