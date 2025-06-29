سوريون يطالبون دمشق بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء والاعتراف بالبوليساريو منظمة إرهابية

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أثارت أنباء استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ودمشق وتوقع المغرب اعتراف سوريا بسيادته على الصحراء ردود فعل كثيرة داخل سوريا مؤيدة لمثل هذه الخطوة.

وفي رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، حصلت عليها i24NEWS، دعا الحزب الليبرالي السوري الزعيم السوري إلى الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وحث دمشق على صياغة قائمة بالمنظمات الإرهابية المحددة المحظورة على الأراضي السورية، والتي ينبغي أن تشمل جبهة البوليساريو.

وقال الحزب السوري الليبرالي في رسالة إلى الرئيس الشرع: "نهنئ ونثمن عاليا الخطوة الشجاعة التي اتخذتها الدولة السورية والمتمثلة في إغلاق مكاتب جبهة البوليساريو يوم 27 مايو/أيار الماضي، ونحن نعتبر هذا الإنجاز بمثابة مكافأة للجهود التي بذلناها على مدى السنوات العشر الماضية في الكشف عن الدور الخبيث لهذا التنظيم الإرهابي الانفصالي، والتي يدعمها ويرتبط بها الحرس الثوري الإيراني وكانت إحدى أدوات إيران في القتال ضد الشعب السوري".

في الرسالة، حثّ الحزب الليبرالي السوري الرئيس السوري على "الإسراع في الاعتراف الرسمي والواضح بسيادة المملكة المغربية على صحرائها"، وهو أمرٌ يحظى بإجماع الدول العربية، بالإضافة إلى قوى دولية مؤثرة أخرى، بما فيها الولايات المتحدة.

وأكد الحزب الليبرالي السوري أن "هذه الخطوة ستضع نهايةً لفترةٍ اعتاد فيها نظام الأسد المخلوع على استخفاف العلاقات التاريخية بين سوريا والمملكة المغربية"، مُشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستُدشّن عهدًا جديدًا من العلاقات الطيبة والاحترام والتعاون المتبادل والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف الحزب الليبرالي السوري في رسالته إلى الشرع: "أصبحت لدى الدولة السورية حاجة ملحة للاعتراف الرسمي والفوري بالسيادة المغربية على صحرائها قطعاً لأية تكهنات أو مساعي خبيثة تهدف إلى عرقلة التقدم في تصحيح مسار العلاقات السورية المغربية".

فهد المصري، رئيس اللجنة التأسيسية للحزب الليبرالي السوري: "إن التزامنا ببناء أفضل العلاقات مع المملكة المغربية ينبع من معرفتنا ووعينا بأهمية وتأثير المملكة المغربية في السياسة الدولية والإقليمية. ونعتبر ذلك مكسبًا بارزًا لسوريا في استعادة علاقاتها مع المجتمع الدولي بشكل سليم وصحيح".