نتنياهو يحمل ايران مسؤولية ضرب مطار بن غوريون: "سنرد عليهم وعلى الحوثيين ، بالوقت والمكان الذي نختاره"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) إن "هدفه في المحادثات مع إيران هو تفكيك البرنامج النووي للبلاد بالكامل". وكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن "هجمات الحوثيين تأتي من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان الذي نختاره، على أسيادهم الإرهابيين الإيرانيين".

في منشور نشره ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "سوشيال تروث"، كتب الرئيس: "لا ينخدع أحد! مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون، المافيا الشريرة والبلطجية في اليمن، الذين يكرههم الشعب اليمني، كلها نابعة من إيران، وهي من صنعها. أي هجوم أو رد فعل انتقامي آخر من قبل "الحوثيين" سيُقابل بقوة هائلة، وليس هناك ما يضمن كبح جماح هذه القوة هناك".

وكتب ترامب"في إيران، يملون لهم كل خطوة، ويزودونهم بالأسلحة، ويوفرون لهم المال والمعدات العسكرية المتطورة للغاية، وحتى ما يسمى بالمعلومات الاستخباراتية". "كل قذيفة يطلقها الحوثيون ستعتبر من الآن فصاعدا قذيفة أطلقتها أسلحة وقيادة إيران، وإيران ستتحمل المسؤولية، وستعاني من العواقب، وستكون هذه العواقب وخيمة!". ورد رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو على ذلك وكتب أن "الرئيس ترامب على حق تماما!"

