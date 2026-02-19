خطوة ترامب ضد بريطانيا، بعد رفضها السماح باستخدام قواعدها لشن هجوم على إيران

ذكرت صحيفة التايمز اليوم (الخميس) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب دعمه لاتفاقية كان يروج لها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لنقل جزر تشاغوس إلى موريشيوس.

وفقًا للتقرير، تأتي هذه الخطوة على خلفية رفض بريطاني للموافقة على استخدام قواعد عسكرية تحت سيطرتها لغرض هجوم محتمل على إيران. في البيت الأبيض يتم بلورة خطط عسكرية مفصلة تشمل استخدام جزيرة دييغو غارسيا في جزر شاغوس وكذلك قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد (RAF Fairford) في غلوسترشير، التي يستخدمها أسطول القاذفات الثقيلة الأمريكي في أوروبا.

ومع ذلك، وفقًا للاتفاقيات طويلة الأمد بين واشنطن ولندن، فإن أي استخدام للقواعد لغرض عملية عسكرية يتطلب تنسيقًا وموافقة مسبقة من حكومة بريطانيا. ووفقًا للتقرير، لم تمنح بريطانيا بعد الضوء الأخضر لهذه الخطوة، وذلك جزئيًا بسبب مخاوف من أن الهجوم على إيران قد يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

كما أفيد أن ترامب وستارمر تحدثا في الليلة بين الثلاثاء والأربعاء، وناقشا الإنذار الذي وجهه ترامب لإيران بشأن برنامجها النووي. في اليوم التالي للمحادثة، أصدر ترامب بياناً حاداً ضد صفقة تشاغوس - خطوة تُفسر كممارسة ضغط على لندن.

الحكومة البريطانية من جانبها تواصل الدفاع عن الاتفاق مع موريشيوس، الذي من المتوقع أن يكلف دافع الضرائب البريطاني نحو 35 مليار جنيه إسترليني. في لندن يدّعون أن الخطوة ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وتهدف إلى منع إجراءات قانونية مطولة ومكلفة حول السيطرة على الإقليم.