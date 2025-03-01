حماس تنشر فيديو لإيتان هورن مع شقيقه يائير قبل إطلاق سراحه من الأسر

نشرت حركة حماس شريط فيديو دعائي يظهر فيه الرهينة يائير هورن، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين، وهو يودع شقيقه إيتان الذي لا يزال محتجزاً في قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو يائير هورن، وإيتان هورن، وساغي ديكل تشين، ورهينة رابع لا تزال هويته غير معروفة، حيث قامت حماس بتمويه وجهه في التسجيل. ويظهر الرهائن الأربعة وهم يجلسون في غرفة.

ويمكن رؤية الرجال الأربعة وهم يحتضنون بعضهم البعض قبل إطلاق سراح اثنين منهم. تم إطلاق سراح يائير هورن وديكل تشين من الأسر في 15 فبراير/شباك المنصرم.

وفي الفيديو، يدعو إيتان هورن الحكومة الإسرائيلية إلى التوقيع على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراحه.

وطلب منتدى أهالي الرهائن والمفقودين من وسائل الإعلام عدم نشر الفيديو أو الصور الملتقطة منه إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من الأهالي المعنيين. ويأتي هذا النشر في إطار استراتيجية الحرب النفسية التي تنتهجها حماس، التي تنشر بانتظام مقاطع فيديو لرهائن بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية والرأي العام. ويأتي ذلك في وقت حاسم في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المتبقين، مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.