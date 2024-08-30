الاتحاد الأوروبي: عدد السفن بالسويس يتراجع بسبب هجمات الحوثي، ويجب معالجة مسألة تهريب الأسلحة لهم"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في منتدى الأمن في براغ، اليوم الجمعة، إن "عدد السفن التي تعبر السويس يتراجع بسبب هجمات الحوثي"، مشيرا إلى أن "طلبت تعزيز المهمة الأوروبية في البحر الأحمر (أسبيدس) بمزيد من السفن والقدرات العسكرية".

وأكد بوريل على أنه "يجب معالجة مسألة تهريب الأسلحة للحوثيين"، مشيرا إلى أنه "لا بد من حل ناجح لمنع توقف النقل البحري عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين"، واعتبر بوريل أن "اعتداء الحوثيين على ناقلة النفط سونيون قد يؤدي إلى كارثة.

يذكر أن سونيون التي تحمل على متنها ما يقارب مليون طن من النفط الخام، هي ثالث سفينة تابعة لشركة دلتا تانكرز تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين هذا الشهر (أغسطس/آب الجاري..

وكان الحوثيون قد بدأوا في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، في شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر،كما هددوا مرارا بتوسيع هجماتهم نحو المحيط الهندي والبحر المتوسط.

فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة. وخلال أكثر من 150 هجوما، أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.