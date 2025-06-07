أكثر من 200 عضو في البرلمان الأوروبي يدعون إسرائيل لتأمين أسطول ريما حسن وغريتا ثونبرغ

تضامن أكثر من 200 عضو في البرلمان الأوروبي من عدة دول أوروبية في رسالة مفتوحة، مطالبين السلطات الإسرائيلية بـ"ضمان سلامة جميع من كانوا على متن السفينة الإنسانية "مادلين، والسماح بعبور آمن ودون عوائق إلى غزة، والسماح بالدخول الفوري لشحناتها الإنسانية".

نقلت هذه الرسالة، اليوم السبت، النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، وهي واحدة من 12 ناشطًا إنسانيًا على متن سفينة "أسطول الحرية"، برفقة الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ.

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"تحمل سفينة مادلين أدويةً وأغذيةً ومستلزمات أطفال إلى غزة، حيث تُمنع المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس/آذار. ووفقًا للرسالة، يعاني أكثر من 90% من سكان غزة من المجاعة". تدعو الرسالة حكومات تسع دول (فرنسا، السويد، ألمانيا، إسبانيا، البرازيل، تركيا، هولندا، اليونان، ومصر) إلى "المطالبة بتأمين مرور آمن للسفينة واحترام إسرائيل للقانون الدولي".

وتُذكّر الرسالة بأن سفنًا سابقة "تعرضت لهجمات إسرائيلية، مما أسفر عن وفيات وإصابات أو تدمير السفينة". ودعا عشرة خبراء من الأمم المتحدة في 2 يونيو/حزيران إلى ضمان تأمين مرور آمن. ويدعم جميع أعضاء برلمان حركة "عمال إسرائيل" هذه المبادرة. وقد حصدت الحملة أكثر من 74,000 نداء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذّر سابقًا من أنه سيتم اعتراض أي سفينة تحاول الوصول إلى غزة دون تنسيق.