الجيش الإسرائيلي: "أكثر من 180 صاروخاً أُطلقت من لبنان، بينها 70 صاروخاً أُطلقت خلال الساعتين المنصرمتين"

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن "أكثر من 180 صاروخاً أُطلقت من لبنان، بينها 70 صاروخاً أُطلقت خلال الساعتين الماضيتين، مؤكداً اعتراض العديد منها بواسطة الدفاعات الجوية، وسقوط بقيتها في مناطق مفتوحة"، مشيرا إلى أن"الأهداف في بيروت شملت مخازن أسلحة، وغرف قيادة، ومواقع استخبارات، ومعدات مراقبة، وبنية تحتية أخرى".

وأضاف الجيش، في بيان نقلت عنه "تايمز أوف إسرائيل"، أن "الدفاع الجوي أسقط طائرتين من دون طيار دخلتا المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.وأشار إلى أن الطائرات الحربية والطائرات من دون طيار الإسرائيلية استهدفت، الخميس، عشرات المواقع التابعة لحزب الله في لبنان.