زيارة قائد الجيش الإسرائيلي لمزرعة غير قانونية في الضفة الغربية

نشر أول: زار رئيس الأركان إيال زامير زار يوم الجمعة مزرعة غير قانونية شمال الضفة الغربية. خلال زيارة إلى قيادة المنطقة الوسطى يوم الجمعة بعد الظهر، تم إجراء زيارة مغلقة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي مع قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، في مزرعة جديدة أُقيمت شمالي الضفة الغربية - بين المستوطنتين عيناب وأفني حيفتس، وذلك في خطوة يُنظر إليها كدعم لمشروع المزارع.

يتعلق الأمر بمزرعة جديدة تُدعى "معوز شاؤول" أُقيمت في شهر أيار الماضي ، ولم تحصل بعد على موافقة رسمية من مؤسسات الدولة – وبالتالي فهي ليست مزرعة معتمدة. شمال الضفة الغربية توجد العديد من هذه المزارع، حيث تتم طريقة العمل كالآتي: استيطان في ليلة واحدة، ومن ثم التوجه لطلب الموافقة من الدولة. في الأشهر الأخيرة، قام الوزير في وزارة الأمن سموتريتش بالموافقة على عدد من هذه المزارع في المنطقة.

قام الجيش الإسرائيلي بنشر تحديث حول زيارة رئيس الأركان للضفة الغربية، بما في ذلك بيان رسمي وفيديو من مخيم اللاجئين طولكرم، لكنهم لم يذكروا شيئًا عن الزيارة المثيرة للجدل للمزرعة شمال الضفة الغربية.