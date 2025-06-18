هل اتخذ ترامب قرارا بمهاجمة ايران ؟

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال صباح الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقرر بعدُ شنّ هجوم على إيران. وبعد اجتماع مع كبار مسؤولي إدارته في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، لم يُتخذ أي قرار بشأن اتخاذ إجراء ضد إيران، وفقًا لمسؤولين حكوميين. وناقش المسؤولون إمكانية الانضمام إلى الضربات على إيران وخيارات أخرى.

ذكرنا أمس في تقريرنا أن إيران تُدرك أيضًا أن هجومًا أمريكيًا وارد حدوثه، وقد اتخذت بالفعل عدة خطوات لإدارة أنظمة الطوارئ. وهكذا، عُيّن عشرة بدلاء لكل مسؤول، وأُعيد الأطباء من إجازاتهم، وفُرض حجر صحي على محطات المترو، كما فُرض حد أقصى للوقود للمواطنين يبلغ 25 لترًا. ولم يكن ذلك كافيًا، فقد أُغلق سوق الأسهم لعدة أيام، وانخفض سعر الريال الإيراني بنسبة 10%، وأغلقت باكستان حدودها أمام المواطنين الإيرانيين الراغبين في عبورها.

علاوةً على ذلك، أفادت مصادر مطلعة على تفاصيل مناقشات الإدارة الأمريكية لـ i24NEWS أمس أنه إذا انضمت الإدارة الأمريكية إلى الهجمات، فلن يكون ذلك عملاً رمزياً بل عملاً ذا دلالة، حيث سيكون الهدف الرئيسي منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو. وفي حديث مع i24NEWS، قال مسؤولون إسرائيليون إن ترامب قرر أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران إذا رفضت الجمهورية اتفاقاً يتضمن تفكيك برنامجها النووي.