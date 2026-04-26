ضباط الأمن والسكان على الحدود مع مصر غاضبون بعد أن علموا هذا الصباح (الأحد) أن الجيش المصري من المتوقع أن يجري هذا الأسبوع تدريبات، من بينها إطلاق نار، على بعد 100 متر فقط من خط الحدود مع إسرائيل. "هذا يأتي بعد اقتراب سيارات الدفع الرباعي من السياج، لا يمكن السماح بذلك."

قال منتدى "غلاف إسرائيل" إن الحديث يدور عن "تذكير مؤلم بطريقة عدونا في إجراء تدريبات على السياج قبل 7 أكتوبر. نحن نكرر التحذير من خلق معايير خطيرة أدت بنا إلى هناك". بالإضافة إلى ذلك، دعا المنتدى المستوى السياسي إلى وقف التدريبات: "وأسرى الغلاف ليسوا بالون التجربة لدولة إسرائيل ولا أرض التدريبات لجيش مصر".

في شهر فبراير\شباط الماضي، وثق سكان النقب الغربي شاحنات صغيرة بيضاء ظهرت فجأة في الجانب المصري من السياج. في الجيش الإسرائيلي ادعوا أن الحديث يدور عن أبناء قبيلة بدوية جديدة انتقلوا للعيش في المنطقة، لكن السكان استمروا في الشكوى قائلين إن هذا أمر غير مقبول: "زوجي أُصيب في السابع من أكتوبر - ونحن لسنا مستعدين أن نمر بهذه التجربة مرة أخرى".