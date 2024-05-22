تقرير : زعيم حماس هنية ونائب الأمين العام لحزب الله يحضران جنازة رئيسي في طهران

نشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية لقطات لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية أثناء حضوره جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية الأحد الماضي.

هنية، القائد الأعلى للجماعة الفلسطينية، يقيم في قطر ويسافر بشكل متكرر عبر المنطقة.

كما يتواجد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في طهران لحضور الجنازة.

وفي بيان عقب تأكيد وفاة رئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، نعت حماس الرئيس الإيراني في بيان ووصفته بأنه “مؤيد مشرف”.

وقالت الحركة إنها تقدر “دعم رئيسي للمقاومة الفلسطينية وجهوده الدؤوبة للتضامن” مع الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، والتي أثارتها مذبحة حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.