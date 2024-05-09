عشية الذكرى الـ 76 لاستقلالها:عدد سكان إسرائيل يقترب من 10 ملايين نسمة

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أرقاما حول عدد السكان الذين يعيشون في إسرائيل، عشية الذكرى الـ 76 لاستقلالها، يبلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة، منهم 7.247.000 يهودي (73.2 في المئة)، 2.089.000 عربي (21.1 في المئة) و5.7 في المئة (آخرون). وزاد عدد سكان إسرائيل بنحو 189 ألف نسمة، أو 1.9 بالمئة، منذ يوم الاستقلال العام المنصرم.

واشارت دائرة الإحصاء المركزية إلى أنه "ولد 196 ألف طفل واستوطن 37 ألف مهاجر جديد في إسرائيل منذ الثاني من مايو/أيار الجاري ووفقاً لمعدل النمو الحالي، بحلول الذكرى السنوية القادمة لاستقلالها، سيكون عدد سكان الدولة اليهودية أكثر من 10 ملايين نسمة.

وأفادت الدائرة أن"سكان إسرائيل هم من الشباب، حيث أن حوالي 28 في المئة منهم تحت سن 14 عامًا، في حين أن 12 في المئة فقط من الإسرائيليين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر".

ومنذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، وصل إلى إسرائيل 3.4 مليون مهاجرا، استقر 1.6 مليون منهم، أو ما يقرب من نصفهم، ابتداءً من عام 1990. وبحلول نهاية عام 2022، يعيش حوالي 45 في المئة من إجمالي السكان اليهود في العالم في إسرائيل. حوالي 80 في المية من اليهود الإسرائيليين ولدوا في إسرائيل".

إذا استمر منحنى النمو في اتجاهه الحالي، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان إسرائيل إلى حوالي 11.1 مليون نسمة في عام 2030 و13.2 مليون في عام 2040. وبحلول الذكرى المئوية لاستقلالها في عام 2048، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان إسرائيل أكثر من 15 مليون نسمة.