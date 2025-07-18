في اتصال هاتفي مع نتنياهو: البابا ليو الرابع عشر يحث إسرائيل على حماية المصلين والأماكن المقدسة

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في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حثّ البابا ليو الرابع عشر إسرائيل على حماية الأماكن المقدسة والمصلين. جاء ذلك في أعقاب غارة شنّها الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، على كنيسة العائلة المقدسة في غزة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، بعضهم بجراح خطيرة.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو إن "الحادث المأساوي نجم عن ذخيرة طائشة، وأعرب عن حزنه لفقدان الأرواح".

وفي حديثه مع نتنياهو، جدد البابا "ندائه من أجل إعطاء زخم جديد لعملية التفاوض، ومن أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الفاتيكان. "وأعرب البابا مجددًا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المأساوي لسكان غزة، والذي يدفع ثمنه الباهظ، لا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى".