زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي يدعو إلى انتخابات جديدة في إسرائيل

دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، اليوم الخميس إلى انتخابات جديدة في إسرائيل قائلاً إن نتنياهو "ضل طريقه"مشيراً إلى أن "الإسرائيليين سيختارون قادة أفضل إذا أتيحت لهم الفرصة"وتابع"رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح"وأضاف"حل الدولتين هو وحده الحل الواقعي والمستدام"

وشدد شومر في كلمته على ضرورة أن تسلك إسرائيل طريقا نحو السلام والاستقرار في المنطقة. وسيشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع والعمل على حل الدولتين.

وشدد شومر، وهو حليف قوي لإسرائيل، على خطر أن تصبح إسرائيل "منبوذة" دوليا في ظل حكومة نتنياهو اليمينية.

وفي خطابه أمام مجلس الشيوخ، أكد شومر أن "إسرائيل لا يمكن أن تنجح إذا ظلت معزولة عن بقية العالم"

وتأتي تصريحات شومر وسط انتقادات متزايدة لنهج نتنياهو في الحرب وأعرب العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن عدد القتلى المدنيين في غزة ودعوا إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمطقة، وعلى الرغم من هذه المخاوف، صوتت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصالح إرسال مساعدات إضافية إلى إسرائيل الشهر الممنصرم

وفي حين تمثل رسالة شومر خروجا عن معظم الجمهوريين في الكونغرس، الذين امتنعوا عن انتقاد نتنياهو، فإنها تعكس دعما أوسع من الحزبين لأمن إسرائيل ورفاهيتها. ومع ذلك، فإنه يسلط الضوء أيضًا على الإحباط المتزايد داخل الحكومة الأمريكية بشأن سياسات نتنياهو وأفعاله خلال الحرب

وشدد شومر في كلمته على ضرورة أن تسلك إسرائيل طريقا نحو السلام والاستقرار في المنطقة. وسيشدد على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للصراع والعمل على حل الدولتين.