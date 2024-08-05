مصدر إسرائيلي لشبكة NBC: "الهجوم الإيراني قد يستمر عدة أيام متتالية"

ذكرت شبكة "إن بي سي" الأحد أن مسؤولا إسرائيليا تحدث إلى شبكة الأخبار الأمريكية قال أن إسرائيل تستعد لهجوم محتمل من قبل إيران وحزب الله سيستمر عدة أيام ردا على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، قال المصدر نفسه إن "إسرائيل تخشى من احتمال إطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة لعدة أيام. إنهم ببساطة سيحاولون إنهاك إسرائيل".

وكما تذكرون، حذرت البعثة الدائمة لايران لدى الأمم المتحدة من أن رد حزب الله على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر، قد يشمل "العديد من الأهداف المدنية والعسكرية - وستكون أوسع وأعمق داخل إسرائيل".

وقال مصدر، السبت، لـ«سي بي إس نيوز» إن «الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت والهجوم على المبنى السكني يمثل خروجاً عن معادلة الردع. ونتوقع أن يختار حزب الله في رده أهدافاً أوسع وأعمق، ولن تقتصر على الأهداف والوسائل العسكرية فقط". وعندما طُلب منهم توضيح المكان المحتمل لهذه الأهداف، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لشبكة سي بي إس نيوز إنها ستكون على الأراضي الإسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة سي بي إس إنه بينما نجحت إسرائيل في تجنب التأثير الكبير للهجوم الإيراني في 13 أبريل/نيسان، فإن إسرائيل تتوقع هذه المرة انتقامًا "أكثر عدوانية"، وهو رد قد يتجاوز الأراضي الإسرائيلية لاستهداف الأصول الإسرائيلية في الخارج. وعندما سئل ما الذي تتوقعه إسرائيل عن رد فعل طهران، قال مسؤول إسرائيلي كبير آخر إن "الأمر متروك لإيران لاتخاذ القرار".