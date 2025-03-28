تقرير: "نتنياهو كلف الموساد بالبحث عن دول لتهجير سكان قطاع غزة"

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلف جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي ’الموساد’، بإيجاد دول توافق على استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة".

وأضاف المسؤولان الإسرائيليان ومسؤول أميركي سابق، أن "إسرائيل أجرت بالفعل محادثات مع الصومال وجنوب السودان، بالإضافة إلى دول أخرى منها إندونيسيا"، وذكر المسؤولان أن نتنياهو كلف جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" بهذه المهمة قبل عدة أسابيع.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على الخبر، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد تعهد ومسؤولين إسرائيليين كبار "باحتلال المزيد والمزيد من قطاع غزة إذا رفضت حركة حماس"إطلاق سراح الرهائن المتبقين".