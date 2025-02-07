محلل إسرائيلي :مخطط التهجير أمريكي وليس إسرائيليا ويجب على الصفدي ان يعتذر لإسرائيل

على ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهجير الغزيين وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع، صرح الباحث الاسرائيلي د.ايدي كوهين "ان فكرة التهجير امريكية وليست اسرائيلية" مطالبا بنفس الوقت ان يقوم الاردن بالاعتذار عن تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي التي هاجم بها إسرائيل. جاءت تصريحات كوهين خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي يقدمه ادهم حبيب الله.

وعن تصريح الصفدي قال كوهين :"تقبلنا تصريح وزير الخارجية انه بمثابة اعلان حرب، ويجب على الوزير ان يعتذر ، ويصدر بيان اعتذار يوضح خلاله موقفه، هناك غضب عارم في اسرائيل بسبب هذه التصريحات".

وعن خطة ترامب قال: " هذه ليست خطة اسرائيلية بل امريكية، وانا لست مهندسا ، هجرة طوعية لا مانع، لكن اؤكد لك إسرائيل لن تقوم بتهجير قسري، لن تجبر فلسطينيين على الرحيل , لا تظلموا اسرائيل هي ليست جزء من هذا المخطط , هذا مخطط ترامب للشركات الامريكية وجني الاموال" وشدد كوهين على انه "ضد التهجير لكن لا يمانع بمغادرة الفلسطينيين طوعا".